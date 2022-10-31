Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", представила топ новин, що обговорюються.

На своїй сторінці в Instagram Падалко розповіла, як ЗСУ просуваються до Кремінної та блокують окупаційні війська на правому березі Дніпра в Херсонській області, так вважає Інститут вивчення війни. Водночас у окупантів, зазначають аналітики, не виходить просунутися в районі Бахмута.

Також Марічка Падалко представила добірку тем, що обговорюються за останню добу.

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Тим часом Росія блокує вивіз українського зерна (фото 6) – повідомляє український міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Після поразки своїх кораблів біля окупованого півострова росіяни вирішили заблокувати зерновий коридор.

Україна відповіла на заяви російського міністра закордонних справ щодо готовності його країни до переговорів. Україна також готова, як зазначає і президент, і міністр Кулеба, але є дві умови – негайне припинення війни та виведення російських військ з нашої території за межі кордонів станом на 1991 рік.

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Українські бізнеси не забули про Хелловін, який відзначають завтра у багатьох країнах. Сьогоднішні інсталяції в порівнянні з жахами, які несуть окупанти, виглядають майже по-домашньому (фото 9 -10)» - додала ведуча.

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