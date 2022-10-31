На своїй сторінці в Instagram Падалко розповіла, як ЗСУ просуваються до Кремінної та блокують окупаційні війська на правому березі Дніпра в Херсонській області, так вважає Інститут вивчення війни. Водночас у окупантів, зазначають аналітики, не виходить просунутися в районі Бахмута.

Також Марічка Падалко представила добірку тем, що обговорюються за останню добу.

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Тим часом Росія блокує вивіз українського зерна (фото 6) – повідомляє український міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Після поразки своїх кораблів біля окупованого півострова росіяни вирішили заблокувати зерновий коридор.

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Україна відповіла на заяви російського міністра закордонних справ щодо готовності його країни до переговорів. Україна також готова, як зазначає і президент, і міністр Кулеба, але є дві умови – негайне припинення війни та виведення російських військ з нашої території за межі кордонів станом на 1991 рік.

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Українські бізнеси не забули про Хелловін, який відзначають завтра у багатьох країнах. Сьогоднішні інсталяції в порівнянні з жахами, які несуть окупанти, виглядають майже по-домашньому (фото 9 -10)» - додала ведуча.

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