Як повідомляє Politeka.net, ще у червні Верховна Рада заборонила слухати російську музику в публічних місцях. Однак, це не заважає деяким українцям просувати попсу з країни-агресорки на ютубі та інших інтернет-платформах. Проти цього виступила співачка Злата Огневич і написала емоційний пост на своїй сторінці в Instagram .

Злата Огневич нагадала, що на ютубі, як і на інших сервісах, є монетизація, тож за кожен перегляд своїх відео, кліпів, блогів російські селебріти отримують гроші, які потім вкладають в економіку росії. І після трагедій у таких українських містах як Маріуполь, Ірпінь, Буча та Ізюм, просто неможливо слухати російський контент.

"Як вам не соромно! Хіба я не маю улюблених треків? Маю, але я принципово їх не слухаю, адже вважаю культурний фронт не менш важливим, ніж інші. Давайте станемо на захист нашої країни всі разом", - закликала Злата Огневич.

Варто зазначити, що в Україні створять "білий список" російських зірок, які засуджують війну, розв'язану Росією. Однак, на думку багатьох українців, у ньому не має бути селебрітіс, який раптово прозрів після повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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