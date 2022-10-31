Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український шоумен та телеведучий. Зірка був одружений з нотаріусом Христиною. А нещодавно з'явилася інформація, що пара розлучилася після двох років офіційного шлюбу. Проте Христина стала успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу екс-дружина Володимира поділилася стильним чином у костюмі брюки.
"Ціньте свій спокій більше, ніж думка людей!" мій mood дня!", - написала Христина під фото.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"1000 разів так", "Вчора приїхала до свого рідного Львова. Не знаю чому, але Ви мені снилися сьогодні, цілу ніч", "Красуня", "Амінь", "1000 відсотків", "Дуже точно сказано", "Згодна на 100%.
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Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення відповів на хейт українців
Також Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук після новини про розлучення раптово з'явився
А ще Politeka писала, що Полякова пожартувала з Остапчука після новини про його розлучення