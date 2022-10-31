Как пишет Politeka.net, Владимира Остапчук - известный украинский телеведущий. Недавно появилась новость, что Остапчук развелся с Кристиной, на которой женился в 2020 году сразу же после развода на Елене Войченко. После этой новости Владимир ненадолго исчез из Инстаграм, но все же решил вернуться.

В последней публикации Остапчука после возвращения украинцы решили покритиковать звезду.

"Ему не мешало бы быть немножко "попроще", как говорят в Умани, а то очень зазвездился", - написала украинка.

"Исправился", - ответил Владимир и поделился фотографией из Умани.

До этого Остапчук показал своих детей, который сейчас в Канаде.

"Сегодня мои дети идут в школу.

Не дома, в Канаде.

Так же как и сотни тысяч других юных украинцев и украинок.

Вынужденно, далеко или близко, онлайн или с перерывами в бомбоубежищах (как в классе моей учительницы).

И как отцу очень сложно это даже осознать, а как учителю по первому образованию – принять", - написал Остапчук.

Напомним, Полякова подшутила над Остапчуком после новости о его разводе

А еще Politeka сообщала, что развод Остапчука и Горняк, у звезд была совместная недвижимость

Также Politeka писала, что жена Остапчука после новостей о разводе нашла, чем заняться



