Как пишет Politeka.net, Владимира Остапчук - известный украинский телеведущий. Недавно появилась новость, что Остапчук развелся с Кристиной, на которой женился в 2020 году сразу же после развода на Елене Войченко. После этой новости Владимир ненадолго исчез из Инстаграм, но все же решил вернуться.
В последней публикации Остапчука после возвращения украинцы решили покритиковать звезду.
"Ему не мешало бы быть немножко "попроще", как говорят в Умани, а то очень зазвездился", - написала украинка.
"Исправился", - ответил Владимир и поделился фотографией из Умани.
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До этого Остапчук показал своих детей, который сейчас в Канаде.
"Сегодня мои дети идут в школу.
Не дома, в Канаде.
Так же как и сотни тысяч других юных украинцев и украинок.
Вынужденно, далеко или близко, онлайн или с перерывами в бомбоубежищах (как в классе моей учительницы).
И как отцу очень сложно это даже осознать, а как учителю по первому образованию – принять", - написал Остапчук.
Напомним, Полякова подшутила над Остапчуком после новости о его разводе
А еще Politeka сообщала, что развод Остапчука и Горняк, у звезд была совместная недвижимость
Также Politeka писала, что жена Остапчука после новостей о разводе нашла, чем заняться