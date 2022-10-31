Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен и телеведущий. Звезда был женат на нотариусе Кристине. А недавно появилась информация, что пара развелась после двух лет официального брака. Зато Кристина стала успешной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз экс-жена Владимира поделилась стильным образом в брючном костюме.

"Ценьте свое спокойствие больше, чем мнение людей!" мой mood дня!", - написала Кристина под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"1000 раз да", "Вчера приехала в свой родной Львов. Не знаю почему, но Вы мне снились сегодня, целую ночь", "Красотка", "Аминь", "1000 процентов", "Очень точно сказано", "Согласна на 100%".

Напомним, Остапчук после новости о разводе ответил на хейт украинцев

Также Politeka сообщала, что Владимир Остапчук после новости о разводе внезапно объявился

А еще Politeka писала, что Полякова подшутила над Остапчуком после новости о его разводе



