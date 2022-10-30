Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Недавно стало известно о разводе звезды с Кристиной, на которой звезда женился в 2020 году. После этого Остапчук исчез из Инстаграм, но через некоторое время снова объявился. Звезда поделился фото, обратившись к украинцам.

"Все довольны?", - спросил Владимир.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой, да очень", "Новый Холостяк", "Если Вы о своем разводе, то это только ваше дело, мы не можем быть недовольны, ни грустны по этому поводу. Ну а то, что вернулись обратно в Инсту, то наверное да, рады здесь вас видеть снова)", "Да! Думаю Владимир подразумевает черно-морской флот эрефии.Черно-белое фото, черно-морской флот", "Но никто не доволен, хорошего в этом мало, стрессов и так хватает сейчас! Просто больше так быстро не женитесь, лучше дольше встретиться, чтобы хорошо узнать человека!", "Нет, не произвольны! Очень грустно! Я радовалась что вы такая веселая, положительная семья! Потрясена этой новостью!(", "Идите на "Холостяк" 13".

Напомним, развод Остапчука и Горняк, у звезд была совместная недвижимость

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