У Владимира Остапчука и Кристины Горняк был особняк, который они возводили под Киевом.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен и телеведущий. Звезда с 2020 года женат был на нотариусе Кристине, но на днях стало известно о разводе пары. Об этом решил сообщить и "ЖВЛ" в Инстаграм.

"Звездный развод

Владимир Остапчук расстается со своей второй женой Кристиной. Поклонники уже давно обсуждают проблемы в отношениях пары, а недавно друг их семьи рассказал, что Владимир и Кристина долгое время не живут вместе", - было написано под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Капец, даже дом не достроили. Я думаю, Кристина достроит его, или продаст, чтобы ничего не напоминал", "Да первая самая лучшая, от Бога говорят.)) а менять можно до бесконечности", "Это не удивительно. Ожидаемо", "Хорошая пара, но все же на чужом несчастье, своего не построишь… жизнь бумеранг!!!", "Очень быстро закончилось то, чего по-моему не стоило начинать, потому что слез, болей и страданий было достаточно еще тогда…..и у бывшей и у деток….это было ожидаемо, только слишком скоро конец".

Напомним, экс-жена Остапчука ответила фанатке мужа после новости о разводе

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после заявлений о разводе подняла вопрос своей фамилии

Также Politeka писала, что жена Остапчука в коротеньком топе позволила полюбоваться ее упругим прессом



