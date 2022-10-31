Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився милим фото та постом, у якому висловив подяку військовим та звернувся до українців.

Як видно, на новій фотографії Слава зображений у цікавій локації, мабуть в офісі радіостанції, де працює. Перед камерою він з'явився у стильному образі – укорочених джинсах із чорними черевиками та світлій футболці з патріотичним принтом.

У підписі до публікації Дьомін написав: "Тут мав бути середній палець цим дибілам після сьогоднішнього ранку. Але за це Iнcта банить. Тому все подумки. Сьогодні було збито 44 іржаві літалки з 50! Наші ППO ТОПЧИК. Дякуємо. Ці кончіти витратили на сьогоднішній удар більше 500 млн$! 500 000 000 $ В той час, поки більшість з них досі сц*ть в дірку в полі і бухає. А ми стали ще сильнішими! І так буде до самої ПЕРЕМОГИ".

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