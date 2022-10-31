Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился милым фото и постом, в котором выразил благодарность военным и обратился к украинцам.

Как видно, на новой фотографии Слава запечатлен в интересной локации, видимо в офисе радиостанции, где работает. Перед камерой он появился в стильном образе – укороченных джинсах с черными ботинками и светлой футболке с патриотическим принтом.

В подписи к публикации Демин написал: "Здесь должен быть средний палец этим дебилам после сегодняшнего утра. Но за это Инста банит. Поэтому все мысленно. Сегодня были сбиты 44 ржавых самолета из 50! Наши ППO ТОПЧИК. Спасибо. Эти кончиты потратили на сегодняшний удар более 500 млн$! 500 000 000 $. В то время, пока большинство из них до сих пор сц*т в дыру в поле и бухает. А мы стали еще сильнее! И так будет до самой ПОБЕДЫ".

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