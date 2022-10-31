Як повідомляє Politeka.net, нещодавно російська артистка Ольга Бузова незаконно приїхала до тимчасово окупованого росії Донецька, щоб у черговий раз попіаритися. Українські знаменитості відреагували на вчинок путіністки Бузової та висміяли її. Український телеведучий та зірка "Орла та Решки" Андрій Бєдняков на своїй сторінці в Instagram влучно висміяв співачку з росії.
Телеведучий Андрій Бєдняков поцікавився у путіністки, чи вона законно перетнула кордон. Ведучий також зазначив, що Ольга Бузова – артистка хіба що трьох літер.
"Заслужена артистка трьох літер знову у Донецьку. А штам у паспорт про перетин кордону поставила?" – прокоментував Андрій Бєдняков.
Раніше на приїзд артистки з росії звернула увагу відома українська телеведуча Маша Єфросиніна.
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Зокрема Маша Єфросиніна зазначила, що пропагандисти активно підтримують дії кремлівського диктатора. Втім, після розвалу режиму росії ці псевдопатріоти будуть наввипередки виправдовуватися і кричати, що у них не було вибору і змусили їх.
Єфросиніна наголосила, що путіністи зробили свій вибір ще на початку повномасштабного вторгнення. Замість того, щоб розповідати своїй аудиторії правду, вони обрали підтримувати війну.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.