Артистка Ольга Бузова, поддерживающая путинский режим на камеру разгружала коробки и рассказывала о том, что "пока кто-то говорит, она делает".

Как сообщает Politeka.net, недавно российская артистка Ольга Бузова незаконно приехала во временно оккупированный рф Донецк, чтобы в очередной раз попиариться. Украинские знаменитости отреагировали на поступок путинистки Бузовой и высмеяли ее. Украинский телеведущий и звезда "Орла и Решки" Андрей Бедняков на своей странице в Instagram метко высмеял певицу из рф.

Телеведущий Андрей Бедняков поинтересовался у путинистки, законно ли она пересекла границу. Ведущий также отметил, что Ольга Бузова – артистка разве что трех букв.

"Заслуженная артистка трех букв снова в Донецке. А штамм в паспорт о пересечении границы поставила?" – прокомментировал Андрей Бедняков.

Ранее на приезд артистки из рф обратила внимание известная украинская телеведущая Маша Ефросинина.

В частности, Маша Ефросинина отметила, что пропагандисты активно поддерживают действия кремлевского диктатора. Впрочем, после развала режима россии эти псевдопатриоты будут наперегонки оправдываться и кричать, что у них не было выбора и заставили их.

Ефросинина подчеркнула, что путинисты сделали свой выбор еще в начале полномасштабного вторжения. Вместо того чтобы рассказывать своей аудитории правду, они выбрали поддерживать войну.



Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.