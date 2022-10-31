Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав любовні кадри з молодою дружиною.

Як відомо, минулого літа Іраклі відіграв пишне весілля з молодшою ​​на 17 років дівчиною Лізою Чічуа. Після цього його сторінка в соцмережі зарясніла знімками з коханою. Так і цього разу шоумен виклав фото з Лізою, на яких вони так і випромінюють кохання. Перед камерою Макацарія з'явився у світлих штанах та темній сорочці, а його кохана у смарагдовому костюмі з коротким топом, що оголив плоский животик.

У підписі до публікації Іраклі написав: "My Love!" А шанувальники не пройшли повз нього і тут же почали коментувати нову публікацію знаменитості, засипаючи їх компліментами: "Головне, щоб не піар", "Які ви красиві!", "Дуже красива пара, супермен і принцеса", "Ідеальна пара. Дуже красиві", "Ви ніби створені один для одного! Навіть схожі", "Люблю, коли ви посміхаєтеся!", "Дуже-дуже красиві! Щастя вам!", "Створені один для одного", "Дуже красива пара".

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