Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал любовные кадры с молоденькой женой.

Как известно, прошлым летом Иракли отыграл пышную свадьбу с младшей на 17 лет девушкой Лизой Чичуа. После этого его страница в соцсети запестрела снимками с любимой. Так и в этот раз шоумен выложил фото с Лизой, на которых они так и излучают любовь. Перед камерой Макацария появился в светлых брюках и темной рубашке, а его возлюбленная в изумрудном костюме с коротким топом, которая оголил плоский животик.

В подписи к публикации Иракли написал: "My Love!". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию знаменитости, засыпая их комплиментами: "Главное, чтобы не пиар", "Какие вы красивые!", "Очень красивая пара, супермен и принцесса", "Идеальная пара. Очень красивые", "Вы будто созданы друг для друга! Даже похожи", "Люблю, когда вы улыбаетесь!", "Очень-очень красивые! Счастья вам!", "Созданные друг для друга", "Очень красивая пара".

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