У коментарях багато користувачів мережі написали компліменти для Насті Каменських, але знайшлися і критики.

Як повідомляє Politeka.net, свій біль від війни в Україні співачка Настя Каменських вилила у чуттєвій пісні "Коли мине війна", яку часто співає під час благодійних концертів. Відео одного з живих виконань артистка показала на своїй сторінці у мережі Instagram.

Раніше співачка розповідала, що це пісня про таке кохання, яке долає все зле, кохання, що надає сили та віри. Оберігає та надихає. Тисячі історій такого кохання лягли в основу цієї пісні. На короткому ролику артистка Настя Каменських співає "Коли мине війна" і намагається донести всі її слова глядачам. У підписі до кадрів артистка залишила лише емодзі у вигляді серця та вогника.

На сцені знаменитість постала в чорній сукні розшиті бісером і з глибоким декольте.

У коментарях багато користувачів мережі написали компліменти для Насті Каменських. Щоправда, знайшлися й ті, кому виступ артистки зовсім не сподобався. Вони звинувачували її у нещирості.

"Красунечка українська", "Сльози зображує. Неприємно дивитися", "Не вірю її кривлянням. Дешева актриса", "Яка краса! Такі дівчата - гордість країни!", "Найкраща", - писали в коментарях під відео.

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