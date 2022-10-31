Как сообщает Politeka.net, свою боль от войны в Украине певица Настя Каменских вылила в чувственной песне "Коли мине війна", которую часто поет во время благотворительных концертов. Видео одного из живых исполнений артистка показала на своей странице в сети Instagram.
Ранее певица рассказывала, что это песня о такой любви, которая преодолевает все злое, любовь, что придает силы и веры. Оберегает и вдохновляет. Тысячи историй такой любви легли в основу этой песни. На коротком ролике артистка Настя Каменских поет "Коли мине війна" и очень старается донести все ее слова зрителям. В подписи к кадрам артистка оставила лишь эмодзи в виде сердце и огонька.
На сцене знаменитость предстала в черном платье расшитом бисером и с глубоким декольте.
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В комментариях многие пользователи сети написали комплименты для Насти Каменских. Правда нашлись и те, кому выступление артистки совсем не понравилось. Они обвиняли ее в неискренности.
"Красунечка украинская", "Слезы изображает. Противно смотреть", "Не верю ее кривляниям. Дешёвая актриса", "Какая красота! Такие девушки - гордость страны!", "Лучшая", - писали в комментариях под видео.
Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.
Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.
Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.