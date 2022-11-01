Популярна українська співачка Оля Полякова, яка ще до війни стала суддею нового сезону вокального шоу "Голос країни", а тепер продовжує участь у проекті, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у соцмережі новиною про те, що стала учасницею грузинських "Танців із зірками".

Як видно, Оля опублікувала на своїй сторінці фотографію зі своїм партнером з грузинської адаптації проекту. На відміну від Джамали, яка виступала у парі з польським партнером, Оля танцюватиме з відомим в Україні Максом Єжовим, який у минулому танцював на паркеті українських "Танців зі зірками" з Лесею Нікітюк.

У підписі до публікації Полякова розповіла: "Друзі, нарешті я можу поділитися з вами чудовою новиною. Вже третій тиждень поспіль, я готуюся в залі до непритомності, аби знову вийти на паркет, як інтернаціональний учасник грузинських "Танців з зірками". Неймовірні відчуття! Саме сьогодні о 21:00 за київським часом на телеканалі Imedi tv стартує 11 сезон найпопулярнішого танцювального шоу Грузії.

Я впевнена, що у кожного свій фронт, тому перший ефір я присвячую благодійному проєкту "Незламні", аби розповісти якомога більшій кількості людей про справу, якою я живу останнім часом! Разом ми сила і нас дійсно мільйони. Також хочу подякувати грузинському народові за гостинність та організаторам шоу за можливість бути почутою! Побачимось на паркеті. Чекаю на ваші відгуки та донати за посиланням у шапці профілю".

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