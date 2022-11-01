Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще до войны стала судьей нового сезона вокального шоу "Голос країни", а теперь продолжает участие в проекте, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в соцсети новостью о том, что стала участницей грузинских "Танцев со звездами".

Как видно, Оля опубликовала на своей странице фотографию со своим партнером по грузинской адаптации проекта. В отличии от Джамалы, которая выступала в паре с польским партнером, Оля будет танцевать с известным в Украине Максом Ежовым, который в прошлом танцевал на паркете украинских "Танців з зірками" с Лесей Никитюк.

В подписи к публикации Полякова рассказала: "Друзья, наконец я могу поделиться с вами замечательной новостью. Уже третью неделю подряд, я готовлюсь в зале до без сознания, чтобы снова выйти на паркет, как интернациональный участник грузинских "Танцев со звездами". Невероятные ощущения! Именно сегодня в 21:00 по киевскому времени на телеканале Imedi tv стартует 11-й сезон самого популярного танцевального шоу Грузии. Я уверена, что у каждого свой фронт, поэтому первый эфир я посвящаю благотворительному проекту "Несокрушимые", чтобы рассказать как можно большему числу людей о деле, которым я живу в последнее время! Вместе мы сила и нас действительно миллионы. Также хочу поблагодарить грузинский народ за гостеприимство и организаторов шоу за возможность быть услышанной! Увидимся на паркете. Жду ваших отзывов и донаты по ссылке в шапке профиля".

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