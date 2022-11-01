Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним відео з маленькою донькою та розповіла, як у їхній родині відзначають Хелловін.

Як видно на відео, дбайлива мама Ілона гримує свою малечу Валерію до свята. Спочатку вона наносить гарний макіяж на миле личко доньки, потім клеїть незвичайний декор і малює кумедні вусики, при цьому на голові у дівчинки симпатичні вушка. За словами танцівниці, саме завдяки доньці вони почали відзначати Хелловін.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Насправді, в нашій сім’ї це свято з’явилось виключно з появою Рії і з того моменту коли ми вирізали разом першу гарбузу, доречі якраз не було світла і в нас вийшов чудовий затишний вечір. А далі традиція зберігалась лише для Рії, тому що їй подобається приміряти на себе різні мультиплікаційні образи! Думаю, в такі складні часи, як зараз, можна відмічати що завгодно, аби відволікти дітей від жахливих подій в країні і збагатити їх уяву цікавими заняттями. Мама згадала усі навички художника по гриму і втілили свій задум в життя. Ідеальний варіант для зняття стресу і провадження часу разом з донькою".

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