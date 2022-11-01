Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным видео с маленькой дочкой и рассказала, как в их семье отмечают Хэллоуин.

Как видно на видео, заботливая мама Илона гримирует свою малышку Валерию к празднику. Сначала она наносит красивый макияж на милое личико дочки, затем клеит необычный декор и рисует забавные кошачьи усики, при этом на голове у девочки симпатичные ушки. По словам танцовщицы, именно благодаря дочке они начали по-своему отмечать Хэллоуин.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "На самом деле, в нашей семье этот праздник появился исключительно с появлением Рии и с того момента, когда мы вырезали вместе первую тыкву, кстати, как раз не было света и у нас получился прекрасный уютный вечер. А дальше традиция сохранялась только для Рии, потому что ей нравится примерить на себя разные мультипликационные образы! Думаю, в столь сложные времена, как сейчас, можно отмечать что угодно, чтобы отвлечь детей от ужасных событий в стране и обогатить их воображение интересными занятиями. Мама вспомнила все навыки художника по гриму и воплотила свой замысел в жизнь. Идеальный вариант для снятия стресса и времяпрепровождения вместе с дочерью".

Напомним, "Как вам не стыдно!": Огневич эмоционально объяснила, почему нельзя слушать попсу из рф.

Как сообщала Politeka, Ребрик эмоционально указала на ущербность россиян: "Ничего другого не могут сделать...".

Также Politeka писала, что Звезда "1+1" Падалко посмеялась над тем, как в ООН реагируют на бредни россиян: "Достали!".