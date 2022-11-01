На своїй сторінці в Instagram Люба вирішила поділитися подробицями створення відео на цю пісню, над яким працювали Алан Бадоєв (арт-продюсер) та Ксенія Каргіна (режисер). Кліп побудований як діалог між двома закоханими, що перебувають на відстані. В кінці відео - текст про те, що понад 5 мільйонів українських жінок та дітей виїхали з України, а кохання багатьох пар через війну тепер живе у смартфонах.

"Ворог б’є по нашим містам, вимикаючи світло, тепло та воду, але він не знає головного - наші серця гарячі, а воля незламна. Ми будемо любити, бо це і є життя", — наголосила ETOLUBOV.

Сам Алан Бадоєв для Vogue розповів про ідею відеороботи на пісню Макса Барських та Любові Фоменко.

“Хтось у різних країнах, хтось на фронті, але, так чи інакше, всі в телефоні. Усвідомлення болю від відстані відображене у словах та музиці пісні «Римую». А вже потім у візуальному ряді кліпу. Сьогодні такий час, коли я не бачу необхідності у масштабних відеороботах. Навіть якщо є на це кошти, краще їх задонатити на підтримку країни. Бо зараз відео повинно підіймати й доносити сенси воєнного часу”, — пояснив кліпмейкер.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.