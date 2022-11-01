Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Злата Огневич активно ділиться в Інстаграм новими кадрами, розповідає про себе та ділиться особистою інформацією про свої майбутні композиції. На цей раз артистка звернула увагу на те, як проходять вечори у темряві.

Щодня по всій країні відключають електроенергію, щоб зменшити напругу на певні лінії. Багато хто ставиться до цього з розумінням і сама Злата не була винятком – вирішила проводити вечори у темряві з користю.

«Люди на вулицях і те, про що вони спілкуються – це показник того, що відбувається. Чую українську мову часто, багато. І це дуже круто. Продовжуйте, чудові українці!

Незвично гуляти вулицями, світло максимально відсутнє, але є і свій плюс. Тепер я людина-невидимка» – каже Злата.

Раніше Злата Огневич нагадала, що на ютубі, як і на інших сервісах, є монетизація, тож за кожен перегляд своїх відео, кліпів, блогів російські селебріти отримують гроші, які потім вкладають в економіку Росії.

"Як вам не соромно! Хіба я не маю улюблених треків? Є, але я принципово їх не слухаю, адже вважаю культурний фронт не менш важливим, ніж інші. Давайте станемо на захист нашої країни всі разом", - закликала Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.