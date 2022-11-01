Популярная украинская певица Злата Огневич решила показать, как проводит свободное время по вечерам в темноте.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич активно делится в Инстаграм новыми кадрами, рассказывает о себе и делится личной информацией о своих будущих композициях. В этот раз артистка обратила внимание на то, как проходят вечера в темноте.

Каждый день по всей стране отключают электроэнергию, чтобы снизить напряжение на определенные линии. Многие относятся к этому с пониманием и сама Злата не была исключением - решила проводить вечера в темноте с пользой.

«Люди на улицах и то, о чем они общаются, – это показатель того, что происходит. Слышу украинский язык часто, много. И это очень круто. Продолжайте, прекрасные украинцы!

Непривычно гулять по улицам, свет максимально отсутствует, но есть и свой плюс. Теперь я человек-невидимка» - говорит Злата.

Ранее Злата Огневич напомнила, что на ютубе, как и на других сервисах, есть монетизация, так что за каждый просмотр своих видео, клипов, блогов российские селебрити получают деньги, которые затем вкладывают в экономику россии.

"Как вам не стыдно! Разве у меня нет любимых треков? Есть, но я принципиально их не слушаю, ведь считаю культурный фронт не менее важным, чем другие. Давайте станем на защиту нашей страны все вместе", - призвала Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.