Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич активно делится в Инстаграм новыми кадрами, рассказывает о себе и делится личной информацией о своих будущих композициях. В этот раз артистка обратила внимание на то, как проходят вечера в темноте.
Каждый день по всей стране отключают электроэнергию, чтобы снизить напряжение на определенные линии. Многие относятся к этому с пониманием и сама Злата не была исключением - решила проводить вечера в темноте с пользой.
«Люди на улицах и то, о чем они общаются, – это показатель того, что происходит. Слышу украинский язык часто, много. И это очень круто. Продолжайте, прекрасные украинцы!
Непривычно гулять по улицам, свет максимально отсутствует, но есть и свой плюс. Теперь я человек-невидимка» - говорит Злата.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Весьма болезненные кадровые потери": выяснилось, кто был на борту рухнувшего российского вертолета
Евгений Кот из "Україна має талант" обратил внимание на странность с отъездом Ямы из страны: "В 5:30 утра у нас..."
Шоптенко из "Танців зі зірками" поразила украинцев словами своего сына: "Это значит, что..."
Решетник высказался об украинском языке на шоу "Холостяк" и вызвал шквал критики: "Да, к сожалению..."
Ранее Злата Огневич напомнила, что на ютубе, как и на других сервисах, есть монетизация, так что за каждый просмотр своих видео, клипов, блогов российские селебрити получают деньги, которые затем вкладывают в экономику россии.
"Как вам не стыдно! Разве у меня нет любимых треков? Есть, но я принципиально их не слушаю, ведь считаю культурный фронт не менее важным, чем другие. Давайте станем на защиту нашей страны все вместе", - призвала Злата Огневич.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.