Співачка Настя Каменських зазначила, що осінь будинку завжди була особливою, наповненою домашнім теплом, сімейними зустрічами та сміхом. А сьогодні все по-іншому.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських активно веде соціальні мережі та розповідає про себе, хвалиться образами та намагається довести свою патріотичність. Останнім часом вона часто пише пости, якими хоче зачепити та мотивувати українців. Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона описала, наскільки важка стала для українців ця осінь.

Співачка зазначила, що осінь будинку завжди була особливою, наповненою домашнім теплом, сімейними зустрічами та сміхом. А сьогодні все по-іншому: українцям доводиться боротися за своє право бути вдома, в рідній країні. При цьому Настя Каменських упевнена, що все буде гаразд у майбутньому.

"Ця осінь непроста для багатьох, мабуть, найскладніша. Але після темряви завжди з'являється світло і я точно знаю, що це світло всередині кожного українця. Ми вміємо дбати, допомагати та співчувати. Ми знаємо, що таке бути чесними та людяними. Вірю, що скоро те світло, яке ми випромінюємо, розчинить темряву, яка намагається поглинути все хороше, що є довкола", - заявила співачка з упевненістю.

У коментарях до посту Насті Каменських зібралося багато повідомлень. Користувачі мережі зазначали, що свято вірять - "світло прожене пітьму". Також писали, що слова співачки вселяють віру у краще майбутнє.

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