Певица Настя Каменских отметила, что осень дома всегда была особенной, наполненной домашним теплом, семейными встречами и смехом. А сегодня все иначе.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских активно ведет социальные сети и рассказывает о себе, хвастается образами и старается доказать свою патриотичность. В последнее время она часто пишет посты, которыми хочет зацепить и мотивировать украинцев. В этот раз на своей странице в Instagram она описала насколько трудная стала для украинцев эта осень.

Певица отметила, что осень дома всегда была особенной, наполненной домашним теплом, семейными встречами и смехом. А сегодня все иначе: украинцам приходится бороться за свое право быть дома, в родной стране. При этом Настя Каменских уверена, что все будет хорошо в будущем.

"Эта осень непроста для многих, пожалуй, самая сложная. Но после тьмы всегда появляется свет и я точно знаю, что этот свет внутри каждого украинца. Мы умеем заботиться, помогать и сочувствовать. Мы знаем, что такое быть честными и человечными. Верю, что скоро тот свет, который мы излучаем, растворит тьму, которая пытается поглотить все хорошее, что есть вокруг", - заявила певица с увереннностью.

В комментариях к посту Насти Каменских собралось много сообщений. Пользователи сети отмечали, что свято верят - "свет прогонит тьму". Также писали, что слова певицы вселяют веру в лучшее будущее.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.