Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", висловилася про масштабний обстріл окупантів.

На своїй сторінці в Instagram Падалко розповіла, що Україна знову зазнала масованого ракетного обстрілу своєї інфраструктури. Росіяни випустили понад 50 тільки ракет, також застосовували дрони та С300.

«44 ракети збила наша ППО. Але незважаючи на цей високий показник відбиття атаки, її наслідки дуже складні. 80 відсотків Києва вранці залишилося без води, хоча по місту ворогові потрапити не вдалося. Втім, зруйновано інфраструктурні об'єкти в області

Загалом карта сьогоднішньої атаки на фото 2. Вперше потрапляння в об'єкти на Буковині Уламки російської ракети, яка знешкодила наше ППО, впали на територію Молдови (фото 3)» - додає Падалко.

Також відомо, що до Києва підтримати Україну прибув прем'єр-міністр Чехії (відео 4), а до Праги напередодні відбувся багатолюдний мітинг на підтримку Євросоюзу та України у відповідь на проросійський мітинг, який відбувся в столиці Чехії вдень раніше (фото 5)

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«У Білорусі затримали активістів, які підтримали Україну, вивісивши прапор синьо-жовтий та біло-червоно-білий прапори (відео 6) Захисники Маріуполя зустрілися після полону, шість місяців вони нічого не знали один про одного (відео 7)» - також написала ведуча.

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