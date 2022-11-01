На своей странице в Instagram Падалко рассказала, что Украина вновь подверглась массированному ракетному обстрелу своей инфраструктуры. Россияне выпустили более 50 только ракет, также применяли дроны и С300.

«44 ракеты сбила наша ПВО. Но, несмотря на этот высокий показатель отражения атаки, ее последствия очень сложны. 80 процентов Киева утром осталось без воды, хотя по самому городу врагу попасть не удалось. Впрочем, разрушены инфраструктурные объекты в области

В целом карта сегодняшней атаки на фото 2. Впервые попадание в объекты на Буковине Обломки российской ракеты, обезвредившей наше ПВО упали на территорию Молдовы (фото 3)» - добавляет Падалко.

Также известно, что в Киев поддержать Украину прибыл премьер-министр Чехии (видео 4), а в Праге накануне состоялся многолюдный митинг в поддержку Евросоюза и Украины в ответ на пророссийский митинг, состоявшийся в столице Чехии днем ​​ранее (фото 5)

Из украинских портов отправились 12 судов, несмотря на выход россии с «зерновым» соглашением. Прохождение груза согласовали Турция и ООН

«В Беларуси задержали активистов, поддержавших Украину, вывесив флаг сине-желтый и бело-красно-белый флаги (видео 6) Защитники Мариуполя встретились после плена, шесть месяцев они ничего не знали друг о друге (видео 7)» - также написала ведущая.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами.

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