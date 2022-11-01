Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати солодку лазанью.

"Поки ви думаєте «шо це взагалі за гастрозбочення», слухайте: Якщо вірити одній із книг про середньовічну їжу, спочатку лазанья була саме солодкою. Це вже потім вона стала такою, як ми звикли, із м’ясом та ось цим от всім. Я це прочитав і просто пішов пробувати. Прикол у тому, що всі продукти для неї ви вже їли окремо. А тепер поєднаєте їх і це здивує ваш рот. Ну бо солодке тісто ви пробували, ніжний заварний крем теж. Сухофрукти та хрумкі горішки — знайомо. А у цій страві, вони як пазлик складаються у щось божественне. Ніжність крему поєднується з хрумкотом горішків, насиченість сухофруктів відтіняє тісто, а все разом — чисте задоволення, яке обіймає своїм смаком із середини", — радить Євген Клоротенко.

Для приготування беремо 360 г борошна, додаємо до нього дрібку солі, 1 ст.л цукру, 70-100 мл оливкової олії і 2 жовтки. Замішуємо з них тісто. Тепер беремося за крем: 2 жовтки змішуємо з 2 ст.л борошна та 120 г цукру. Потрібно розділити 350 мл молока на дві порції. Першу додати до яєць, другу підігріти до кипіння, а потім невеликою цівкою доливати до крему, помішуючи. Дати трішки охолонути.

"Далі все ще простіше: тісто розділити на 5 частин і розкачати. Викласти на форму, змащену олією, перший лист. На нього крем, горіхи, сухофрукти, тертий сир (всього знадобиться 1 пачка). Повторити. Так, поки під сиром не сховається останній лист тіста. Запікайте 30 хв при температурі 180 градусів", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт для стрункості та краси.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко публічно дав "присягу" та вразив українців.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко поділився з українцями своєю несподіваною знахідкою.