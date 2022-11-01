Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати солодку лазанью.
"Поки ви думаєте «шо це взагалі за гастрозбочення», слухайте: Якщо вірити одній із книг про середньовічну їжу, спочатку лазанья була саме солодкою. Це вже потім вона стала такою, як ми звикли, із м’ясом та ось цим от всім. Я це прочитав і просто пішов пробувати. Прикол у тому, що всі продукти для неї ви вже їли окремо. А тепер поєднаєте їх і це здивує ваш рот. Ну бо солодке тісто ви пробували, ніжний заварний крем теж. Сухофрукти та хрумкі горішки — знайомо. А у цій страві, вони як пазлик складаються у щось божественне. Ніжність крему поєднується з хрумкотом горішків, насиченість сухофруктів відтіняє тісто, а все разом — чисте задоволення, яке обіймає своїм смаком із середини", — радить Євген Клоротенко.
Для приготування беремо 360 г борошна, додаємо до нього дрібку солі, 1 ст.л цукру, 70-100 мл оливкової олії і 2 жовтки. Замішуємо з них тісто. Тепер беремося за крем: 2 жовтки змішуємо з 2 ст.л борошна та 120 г цукру. Потрібно розділити 350 мл молока на дві порції. Першу додати до яєць, другу підігріти до кипіння, а потім невеликою цівкою доливати до крему, помішуючи. Дати трішки охолонути.
"Далі все ще простіше: тісто розділити на 5 частин і розкачати. Викласти на форму, змащену олією, перший лист. На нього крем, горіхи, сухофрукти, тертий сир (всього знадобиться 1 пачка). Повторити. Так, поки під сиром не сховається останній лист тіста. Запікайте 30 хв при температурі 180 градусів", — пояснює зірка "Мастер Шеф".
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