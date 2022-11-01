В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить сладкую лазанью.

"Пока вы думаете "что это вообще за гастроизвращение", слушайте: Если верить одной из книг о средневековой пище, сначала лазанья была именно сладкой. Это уже потом она стала такой, как мы привыкли, с мясом и вот этим вот всем. Я это прочитал и просто пошел пробовать.Прикол в том, что все продукты для нее вы уже ели отдельно.А теперь соедините их и это удивит ваш рот. Ну потому что сладкое тесто вы пробовали, нежный заварной крем тоже. Сухофрукты и хрустящие орешки – знакомо. А в этом блюде они как пазлик складываются во что-то божественное. Нежность крема сочетается с хрустом орешков, насыщенность сухофруктов оттеняет тесто, а все вместе — чистое удовольствие, обнимающее своим вкусом изнутри", — советует Евгений Клоротенко.

Для приготовления берем 360 г муки, добавляем в нее щепотку соли, 1 ст.л сахара, 70-100 мл оливкового масла и 2 желтка. Замешиваем из них тесто. Теперь беремся за крем: 2 желтка смешиваем с 2 ст.л муки и 120 г сахара. Необходимо разделить 350 мл молока на две порции. Первую добавить к яйцам, вторую подогреть до кипения, а затем небольшой струйкой доливать в крем, помешивая. Дать немного остыть.

№Дальше все еще проще: тесто разделить на 5 частей и раскатать. Выложить на форму, смазанную маслом, первый лист. На него крем, орехи, сухофрукты, тертый сыр (всего понадобится 1 пачка). Повторить. Так, пока под сыром не скроется последний лист теста. Запекайте 30 мин при температуре 180 градусов", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

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