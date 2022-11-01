Катерина Репяхова зробила кілька знімків у своєму номері, позуючи у роздільному купальнику світлого кольору.

Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом та своєю мамою перебуває в Єгипті. Туди вони вирушили відпочити і перейти. Катерина вже активно ділиться кадрами з відпустки на своїй сторінці в Instagram, цього разу вона запостила фото у купальнику.

Катерина Репяхова зробила кілька знімків у своєму номері, позуючи в роздільному купальнику світлого кольору в дрібний квітковий принт. Своє волосся вона зібрала на маківці, а обличчя прикрила телефоном, яким робила знімок біля дзеркала.

На одному з фото вона грайливо показує свої плавки із завищеною талією, провокаційно наблизивши об'єктив і демонструючи похилі стегна, а також підтягнутий живіт.

"Ваш улюблений купальник. Який ви назвали бабусині труси", - з гумором підписала фото Катерина Репяхова.

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло – четверта дитина та третій син українського співака.

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