Екатерина Репяхова сделала несколько снимков в своем номере, позируя в раздельном купальнике светлого цвета.

Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом и своей мамой находится в Египте. Туда они отправились отдохнуть и переключиться. Екатерина уже активно делиться кадрами из отпуска на своей странице в Instagram, в этот раз она запостила фото в купальнике.

Екатерина Репяхова сделала несколько снимков в своем номере, позируя в раздельном купальнике светлого цвета в мелкий цветочный принт. Свои волосы она собрала на макушке, а лицо прикрыла телефоном, которым делала снимок у зеркала.

На одном из фото она игриво показывает свои плавки с завышенной талией, провокационно приблизив объектив и демонстрируя покатые бедра, а также подтянутый живот.

"Ваш любимый купальник. Который вы назвали бабушкины трусы", - с юмором подписала фото Екатерина Репяхова.

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил - четвертый ребенок и третий сын украинского певца.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.