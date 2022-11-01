Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", розкрив нюанси своєї роботи.

Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво розповів про кілька цікавих нюансів своєї професії.

"Бути шеф-кухарем — це...

...звичка завжди торгуватися на базарі за найкращі помідори, бо ти це робиш в ресторані з постачальниками

..коли щоб зробити простий омлет, але з родзинкою (бо ти ж шеф), треба забруднити всі глибокі тарілки вдома

..коли вдома всі знають, що куштувати твій ще не зварений суп і питати, чи додав солі, краще не треба 😁

..коли не можеш почати готувати, навіть якщо дуже голодний, поки не нагостриш ножа

..коли вдома є 300 деревʼяних дощок, але улюблена лише одна", — пише Ектор.

"Мастер Шеф" також розповів, що коли випадково спробував одне нове поєднання в якомусь ресторані чи в гостях, то найближчий місяць готує страви лише з таким смаком. Також він додав, що шеф-кухарям постійно дзвонять друзі, аби запитати, на скільки градусів треба ставити духовку, на що він одразу відповідає — на 180, бо це базова температура.

"А взагалі, бути шефом, окрім відповідальності — це покликання))

Тож якщо ви впізнали себе вище, то у вас є всі задатки)", — наголосив Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.