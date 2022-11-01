Эктор Хименес-Браво, который вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", раскрыл нюансы своей работы.

Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, и за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом.

В этот раз на своей странице в Instagram Хименес-Браво рассказал о нескольких интересных нюансах своей профессии.

"Быть шеф-поваром - это...

...привычка всегда торговаться на базаре за лучшие помидоры, потому что ты это делаешь в ресторане с поставщиками

..когда чтобы сделать простой омлет, но с изюминкой (ибо ты же шеф), надо испачкать все глубокие тарелки дома

..когда дома все знают, что пробовать твой еще не сваренный суп и спрашивать, добавил ли соли, лучше не надо 😁

..когда не можешь начать готовить, даже если очень голоден, пока не наточишь нож

..когда дома есть 300 деревянных досок, но любима только одна", — пишет Эктор.

"Мастер Шеф" также рассказал, что когда случайно попробовал одно новое сочетание в каком-нибудь ресторане или в гостях, то в ближайший месяц готовит блюда только с таким вкусом. Также он добавил, что шеф-поварам постоянно звонят друзья, чтобы спросить, на сколько градусов нужно ставить духовку, на что он сразу отвечает – на 180, потому что это базовая температура.

"А вообще быть шефом, кроме ответственности — это призвание))

Так что если вы узнали себя выше, то у вас есть все задатки)", — подчеркнул Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.