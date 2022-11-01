Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, и за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом.
В этот раз на своей странице в Instagram Хименес-Браво рассказал о нескольких интересных нюансах своей профессии.
"Быть шеф-поваром - это...
...привычка всегда торговаться на базаре за лучшие помидоры, потому что ты это делаешь в ресторане с поставщиками
..когда чтобы сделать простой омлет, но с изюминкой (ибо ты же шеф), надо испачкать все глубокие тарелки дома
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..когда дома все знают, что пробовать твой еще не сваренный суп и спрашивать, добавил ли соли, лучше не надо 😁
..когда не можешь начать готовить, даже если очень голоден, пока не наточишь нож
..когда дома есть 300 деревянных досок, но любима только одна", — пишет Эктор.
"Мастер Шеф" также рассказал, что когда случайно попробовал одно новое сочетание в каком-нибудь ресторане или в гостях, то в ближайший месяц готовит блюда только с таким вкусом. Также он добавил, что шеф-поварам постоянно звонят друзья, чтобы спросить, на сколько градусов нужно ставить духовку, на что он сразу отвечает – на 180, потому что это базовая температура.
"А вообще быть шефом, кроме ответственности — это призвание))
Так что если вы узнали себя выше, то у вас есть все задатки)", — подчеркнул Хименес-Браво.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.