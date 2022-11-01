На цей раз телеведуча Леся Нікітюк зробила один акцент на перевагах своєї фігури.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк багато уваги приділяє харчуванню, тренуванням та доглядовим процедурам. А тому її тіло виглядає розкішно, що зірка вважає за потрібне демонструвати фанатам. Цього разу знаменитість показала в Instagram, що вже готує свою фігуру, щоб відсвяткувати нашу майбутню перемогу на морі.

На цей раз телеведуча Леся Нікітюк зробила один акцент на перевагах своєї фігури. Зокрема, зірка українського телебачення постала перед камерою у яскравому синьому спортивному костюмі. Через мить вона грайливо підняла свою худорлявість і похвалилася точеним пресом.

"Я тут на спортику... якщо що. Готуюсь перемогу в купальнику зустрічати. ​​І якщо ви після цього захочете прислати мені в директ свою ню, знайте вам у спину дихає розпуста", - заявила призовно Леся Нікітюк, ледве стримуючи сміх.

Варто зазначити, що першого дня війни Леся Нікітюк організувала для українських переселенців притулок в одній зі шкіл Хмельницького. Вона допомагала людям з пошуком житла та харчування.

1 липня ведуча повідомила, що закрила притулок, оскільки потік людей суттєво зменшився.

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.