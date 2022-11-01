В этот раз телеведущая Леся Никитюк сделала один акцент на достоинствах своей фигуры.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведуща Леся Никитюк много внимания уделяет питанию, тренировкам и уходовым процедурам. А потому ее тело выглядит роскошно, что звезда считает нужным демонстрировать фанатам. На этот раз знаменитость показала в Instagram, что уже готовит свою фигуру, чтобы отпраздновать нашу будущую победу где-то на море.

В этот раз телеведущая Леся Никитюк сделала один акцент на достоинствах своей фигуры. В частности, звезда украинского телевидения появилась перед камерой в ярком синем спортивном костюме. Через мгновение она игриво приподняла свое худи и похвасталась точенным прессом.

"Я тут на спортике... если что. Готовлюсь победу в купальнике встречать. И если вы после этого захотите прислать мне в директ свои ню, знайте вам в спину дишит разврат", - заявила призывно Леся Никитюк, едва сдерживая смех.

Стоит отметить, что в первый день войны Леся Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания.

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.

Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.