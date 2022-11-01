Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надія Дорофєєва з перших днів вторгнення дає благодійні концерти та волонтер. Кілька годин тому вона опублікувала на сторінці в Instagram анонс своїх майбутніх концертів та звернулася до всіх небайдужих із проханням.

Зокрема, артистка оголосила, що дасть кілька концертів: 3 грудня вона виступить у Львові, а вже 4 відбудеться виступ у Чернівцях. На своїх виступах артистка збиратиме кошти на відновлення житла українців, зруйнованих росіянами.

"Запрошую вас почути та знайти власні смисли на моїх благодійних концертах. Вперше це будуть не яскраві гучні шоу, а особливі атмосферні події... Подаруйте настрій собі – і допоможіть тим, хто цього потребує!", - наголосила Надя Дорофєєва, звернувшись до українців.

Користувачі мережі попросили співачку написати ще більше пісень українською мовою. Крім того, багато хто звернувся до Надії Дорофєєвої з проханням про те, щоб дати концерти в їхньому місті. Також не обійшлося без хвалебних повідомлень, у яких хвалили зовнішність артистки та її спів.

Нагадаємо, Дорофєєва нарвалася на погрози від росіян, співачка поділилася фото.

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Як Politeka повідомляла, Дорофєєва в шкірі запалила на концерті, кадри.