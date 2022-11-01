Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надежда Дорофеева с первых дней вторжения дает благотворительные концерты и волонтерит. Несколько часов назад она опубликовала на странице в Instagram анонс своих будущих концертов и обратилась ко всем неравнодушным с просьбой.

В частности, артистка огласила, что даст несколько концертов: 3 декабря она выступит во Львове, а уже 4 состоится выступление в Черновцах. На своих выступлениях артистка будет собирать средства на восстановление жилья украинцев, которые были разрушенны россиянами.

"Приглашаю вас услышать и найти собственные смыслы на моих благотворительных концертах. Впервые это будут не яркие громкие шоу, а особенные атмосферные события... Подарите настроение себе – и помогите тем, кто в этом нуждается!", - подчеркнула Надя Дорофеева, обратившись к украинцам.

Пользователи сети попросили певицу написать еще больше песен на украинском языке. Кроме того, многие обратились к Надежде Дорофеевой с просьбой о том, чтобы дать концерты в их городе. Также не обошлось без хвалебных сообщений, в которых хвалили внешность артистки и ее пение.

Напомним, Дорофеева нарвалась на угрозы от россиян, певица поделилась фото.

Также Politeka писала, что Дорофеева после ряда трагедий зацепила украинцев новым заявлением.

Как Politeka сообщала, Дорофеева в коже зажгла на концерте, кадры.