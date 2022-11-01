Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна та його концертний директор Сніжана Бабкіна, яка народила трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу вона показала чарівні кадри із сонячної Іспанії, де вони влаштували незвичайний благодійний концерт.

На фото та відео Сніжана знято у красивій локації з квітами та зеленню. Перед камерою вона з'явилася у легкій біло-синій сукні з візерунком, що підкреслила струнку фігуру, та кумедних чорних туфельках. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Бабкіна розповіла про незвичайний концерт в Іспанії: "Пальма-де-Майорка. Ми вперше тут. Відіграли Благодійний концерт. Організатор концерту - Харків’янин. За час війни вони вивезли у безпечне місце понад 7000 дітей із дитячих будинків Харкова та області. Мета концерту - збирання грошей на обігрівальні прилади для дітей, щоб пережити зиму. Пишаюся нашими Харків'янами! Пишаюся нашими Українцями! Кожен на своєму фронті допомагає, наближаючи нашу Перемогу!".

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