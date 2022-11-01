Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина и его концертный директор Снежана Бабкина, которая родила троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз она показала очаровательные кадры из солнечной Испании, где они устроили необычный благотворительный концерт.

На фото и видео Снежана запечатлена в красивой локации с цветами и зеленью. Перед камерой она появилась в легком бело-синем платье с узором, которое подчеркнуло стройную фигуру, и забавных черных туфельках. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Бабкина рассказала о необычном концерте в Испании: "Пальма-де-Майорка. Мы впервые здесь. Отыграли Благотворительный концерт. Организатор концерта – Харьковчанин. За время войны они увезли в безопасное место более 7000 детей из детских домов Харькова и области. Цель концерта – сбор денег на обогревательные приборы для детей, чтобы пережить зиму. Горжусь нашими харьковчанами! Горжусь нашими украинцами! Каждый на своем фронте помогает, приближая нашу Победу!".

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