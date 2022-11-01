Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала посеред міста.

Як видно, на нових фотографіях Дашу знято під час прогулянки у Києві. Перед камерою блогерка з'явилася в стильному та затишному осінньому образі – на ній сірі джинси з кросами та чорний светр, а зверху вона накинула теплу картату дублянку, яку не стала застібати. Доповнює образ модна сумка в анімалістичному принті. Волосся дівчини зібрано у високий хвіст, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Mood: зібрати себе в купу і прогулятися улюбленим містом". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засипаючи її компліментами: "Супер, дуже гарна, Дашенько!", "Даша, ти гарненька", "Даша, ви неймовірно красива", "І, як завжди, чарівна принцеса , Даша", "Вау", "Вогонь", "Кинув на цю посаду скаргу! Причина: надто красиві фото", "Неймовірна", "Красуня".

Нагадаємо, "Як вам не соромно!": Огневич емоційно пояснила, чому не можна слухати попсу з росії.

Як повідомляла Politeka, Ребрик емоційно вказала на ущербність росіян: "Нічого іншого не можуть зробити...".

Також Politeka писала, що Зірка "1+1" Падалко посміялася з того, як в ООН реагують на нісенітниці росіян: "Дістали!".