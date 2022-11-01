Єдина внучка відомої української артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка навчається та живе у Нью-Йорку, активно веде свій блог у Instagram і часто радує аудиторію яскравими публікаціями. Так, цього разу модель виклала кадри із стильної фотосесії на тлі осіннього Нью-Йорка.
Як видно, на нових кадрах Соня відбита в цікавій природній локації біля водоймища з видом на мегаполіс. Перед камерою вона з'явилася в модному аутфіті - на ній сині штани, затишний светр бежевий і такого ж відтінку плащ вільного крою. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та стильні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Євдокименко написала: "Золотий сезон". А шанувальники відразу почали коментувати нові фотографії моделі, засипаючи її компліментами: "Вау", "Софія, як поговорити з тобою?", "Завжди класичні сонцезахисні окуляри", "Красуня", "Підкажіть бренд окулярів", "Дуже красива", "Чарівна", "Чудова".
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