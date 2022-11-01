Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але напередодні зіркова родина нарешті повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка похвалилася, що отримала Орден святої рівноапостольної княгині Ольги за "жертовну любов та віддану працю на благо Помісної Української Православної Церкви і побожного народу". Почесну нагороду Камалії вручив особисто митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

На церемонію нагородження артистка та її доньки вдягнули сукні-вишиванку, а її чоловік — незвичайний костюм з синіми штанами, жовтим піджаком та зеленою сорочкою.

"Дуже вдячна світлійшому Митрополиту Епіфанію за особливу нагороду! Разом до Перемоги! Слава Україні💛💙", — написала співачка.

Шанувальники в коментарях підтримали Камалію: "Вітаю, це найвеличніша нагорода!!!😍", "Заслужена нагорода! Ви справжня українська душа і Гордість України! З такими людьми як Ви, Україна обов'язково Переможе!".

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