Популярна українська співачка Тіна Кароль потрапила в неприємну ситуацію за кордоном та не змогла стримати емоцій.

31 жовтня, коли рф здійснила черговий масований ракетний удар по українським містам, в результаті чого багато українців залишилися без світла та води, Тіна Кароль потрапила в неприємну ситуацію в Європі. У своєму Telegram-каналі артистка розповіла, що на контролі в аеропорту їй трапився любитель рф.

"Ситуація бордінг контроль. Впевнена, що я не одна така і у всіх є чим поділитись (.. Та сьогоднішня ситуація вігнала мене в ступор та сльози. Читаю новини про ракетні удари , про світло та воду…. злість та біль…. підхожу до бордінг контролю … І яка ж падлюка попалась сепаратична мені 👺 Затримав на стиковці рейсу", — поскаржилася Кароль.

Працівник аеропорту почав задавати українській зірці безліч запитань, зробив зауваження про росію та затримав артистку настільки, що вона запізнилася на літак.

"Його питання … хробак …. Ви куди летите, що збираєтесь робити в Європі, а що потім, аааа … потім в расею ? і либиться мудак … Слава Україні я йому…. Біжу зла матюкаюсь. Літака нема …. вилетів без нас", — пише Тіна.

У результаті співачка не стримала емоцій та розплакалася прямо в аеропорту.

"Обертаюсь, а навколо новорічні вогні монтують , все ….. я розревілась…. В нас будут свої новорічні вогні -найкращі . Просто це …. Здохни, х**ло! Пашиян отруїв тебе сьогодні?", — додала артистка.

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