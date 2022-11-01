Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения России Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но накануне звездная семья наконец-то вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка похвасталась, что получила Орден святой равноапостольной княгини Ольги за "жертвенную любовь и преданную работу во благо Поместной Украинской Православной Церкви и благочестивому народу". Почетную награду Камалии вручил лично митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

На церемонию награждения артистка и ее дочери надели платья-вышиванку, а ее муж – необычный костюм с синими брюками, желтым пиджаком и зеленой рубашкой.

"Очень благодарна светлому Митрополиту Эпифанию за особую награду! Вместе к Победе! Слава Украине 💛💙", - написала певица.

Поклонники в комментариях поддержали Камалию: "Поздравляю, это величайшая награда!!!", "Заслуженная награда! Вы настоящая украинская душа и Гордость Украины! С такими людьми как Вы, Украина обязательно Победит!".

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