У першому ефірі проекту Полякова вийшла на паркет у сукні-вишиванці, а її партнер у формі бійця ЗСУ. За віденський вальс під пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" пара отримала всього 14 балів із 30 можливих. Це один із найнижчих результатів ефіру.

Одним із членів журі грузинських "Танців із зірками" став Іраклі Макацарія. Ніхто із ведучих чи суддів шоу не переходив на іноземну мову, навіть враховуючи, що Полякова та Єжов нічого грузинською не розуміють.

На своїй сторінці в Instagram Ольга показала повне відео свого виступу та лаконічно прокоментувала його.

"Мій перший виступ разом з Максимом Єжовим на грузинських «Танці з зірками». Дякую телеканалу за можливість виступити, розказати та показати життя українців сьогодні! Також дякую всьому грузинському народу за велику підтримку, яка так потрібна у наш час", — наголосила українська співачка.

Українці в коментарях підтримали своїх артистів: "Як чуттєво🙏🏻 мурашки по шкірі, сльози в очах.. ❤️", "Не змогла дивитися спокійно, сльози рікою. Танець дуже гарний", "Олічка, вам вдалося передати більше, ніж словами. Дякуємо".

Єжов також присвятив пост виступу з Поляковою, написавши: "Тримайте наш номер. Дякую Олі за дуже крутий номер, за неймовірні ємоції! Усе буде добре 💙💛".

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