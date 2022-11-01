Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферними кадрами після вихідних та заговорила про те, чого можна повчитися у своїх дітей. Дуже часто Ганна Саліванчук показує у соціальних мережах свої будні, ділиться особистими зауваженнями та публікує повчальні притчі.
«Дитина завжди здатна дати дорослому три уроки: вона весела без жодної причини, завжди чимось зайнята і вміє за всяку ціну домагатися бажаного. Давайте вчитися у дітей - пише Ганна під добіркою кадрів з осінньої фотосесії.
У мережі відреагували на її посаду:
«100% 🔥; Неймовірна 😍; Найкраща❤️; Ох діти. А як вони добре відчувають людей!! твій погляд запалює моє серце; Красуня ❤».
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Ганна вже довгий час живе у шлюбі із продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита.
Цього разу на своїй сторінці у Instagram Саліванчук показала, як приготувати найніжніший чізкейк.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
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