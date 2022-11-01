В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными кадрами после выходных и заговорила о том, чему можно поучиться у своих детей. Очень часто Анна Саливанчук показывает в социальных сетях свои будни, делится личными замечаниями и публикует поучительные притчи.

«Ребенок всегда способен дать взрослому три урока: он весел без всякой причины, всегда чем-то занят и умеет любой ценой добиваться желаемого. Давайте учиться у детей💙💛» - пишет Анна под подборкой кадров из осенней фотосессии.

В сети отреагировали на ее пост:

«100%🔥; Невероятная 😍; Лучшая❤️; Ох, дети. А как они хорошо чувствуют людей!!!!; твой взгляд воспаляет мое сердце; Красотка❤».

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук показала, как приготовить нежнейший чизкейк.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.