На своїй сторінці в Instagram підприємець розмістив відео з церемонії троянд, що відбулася наприкінці першого епізоду.

"Наймасштабніша вечірка у моєму житті🥂🕺

Ось вам кілька фактів про перший випуск:



▪️на вечірці було 260 осіб

▪️52 години зйомок без перерви

▪️за цей час я спав всього 1 годину



Чи було складно?

Часом так! Іноді я навіть медитував у туалеті – єдине тихе місце 😅", — зізнається Алекс Топольський.

"Холостяк" також додав, що це були найдовші зйомки в його житті.

"Але при цьому хочеться відзначити, що все проходило на найвищому рівні! Такої злагодженої та професійної команди я ще ніколи не зустрічав 👏 З нетерпінням чекаю наступної п’ятниці!", — наголосив герой реаліті-шоу.



Шанувальниці в коментарях підтримали нового "Холостяка": "Чекаємо! Дуже цікаво, як дівчини будуть показувати себе з Вами та з іншими конкурентками 😈", "І ми також чекаємо з нетерпінням п'ятниці, бо по рекламі там такі "страсті", що дуже цікаво 😍🔥", "Буду дивитися і вболівати за трьох дівчаток. Алекс, щастя вам", "52 години зйомок 😮", "Тому голубці були якраз в підходящий момент😋".

Нагадаємо, стали відомі найцікавіші факти з життя нового холостяка Олександра Топольського.

Також повідомлялося, що замість Топольського новим холостяком міг стати відомий український блогер та телеведучий.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина ведучого шоу "Холостяк" за кордоном похвалилася новим образом.