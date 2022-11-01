На своей странице в Instagram предприниматель разместил видео с церемонии роз, состоявшейся в конце первого эпизода.

"Самая масштабная вечеринка в моей жизни 🥂🕺

Вот вам несколько фактов о первом выпуске:



▪ на вечеринке было 260 человек

▪ 52 часа съемок без перерыва

▪ за это время я спал всего 1 час



Было ли сложно?

Иногда да! Иногда я даже медитировал в туалете – единственное тихое место 😅", – признается Алекс Топольский.

"Холостяк" также добавил, что это были самые длинные съемки в его жизни.

"Но при этом хочется отметить, что все проходило на самом высоком уровне! Такой слаженной и профессиональной команды я еще никогда не встречал 👏 С нетерпением жду следующую пятницу!", - подчеркнул герой реалити-шоу.



Поклонницы в комментариях поддержали нового "Холостяка": "Ждем! Очень интересно, как девушки будут показывать себя с Вами и с другими конкурентками 😈", "И мы также ждем с нетерпением пятницы, потому что по рекламе там такие "страсти", что очень интересно 😍🔥", "Буду смотреть и болеть за трех девочек. Алекс, счастья вам", " 52 часа съемок 😮", "Поэтому голубцы были как раз в подходящий момент😋".

Напомним, стали известны самые интересные факты из жизни нового холостяка Алекса Топольского.

Также сообщалось, что вместо Топольского новым холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена ведущего шоу "Холостяк" за границей похвасталась новым образом.