На своей странице в Instagram предприниматель разместил видео с церемонии роз, состоявшейся в конце первого эпизода.
"Самая масштабная вечеринка в моей жизни 🥂🕺
Вот вам несколько фактов о первом выпуске:
▪ на вечеринке было 260 человек
▪ 52 часа съемок без перерыва
▪ за это время я спал всего 1 час
Было ли сложно?
Иногда да! Иногда я даже медитировал в туалете – единственное тихое место 😅", – признается Алекс Топольский.
"Холостяк" также добавил, что это были самые длинные съемки в его жизни.
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"Но при этом хочется отметить, что все проходило на самом высоком уровне! Такой слаженной и профессиональной команды я еще никогда не встречал 👏 С нетерпением жду следующую пятницу!", - подчеркнул герой реалити-шоу.
Поклонницы в комментариях поддержали нового "Холостяка": "Ждем! Очень интересно, как девушки будут показывать себя с Вами и с другими конкурентками 😈", "И мы также ждем с нетерпением пятницы, потому что по рекламе там такие "страсти", что очень интересно 😍🔥", "Буду смотреть и болеть за трех девочек. Алекс, счастья вам", " 52 часа съемок 😮", "Поэтому голубцы были как раз в подходящий момент😋".
Напомним, стали известны самые интересные факты из жизни нового холостяка Алекса Топольского.
Также сообщалось, что вместо Топольского новым холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.
Кроме того, Politeka.net писала, что жена ведущего шоу "Холостяк" за границей похвасталась новым образом.