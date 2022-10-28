Нагадаємо, новим героєм проекту став американский бізнесмен українського походження Олександр Топольский.

Зйомки шоу пройшли ще до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, а прем’єра була запланована на 4 березня. Проте керівництво телеканалу СТБ, як відомо, вирішило її перенести. Чекати шанувальникам довелося 8 місяців.

Ось деякі цікаві факти про холостяка Топольського, який мріє, щоб його обраницею була саме українка.

Новому Холостяку 33 роки, він народився та виріс у Львові.

«Я відвідав багато країн та міст, але вважаю Львів найкрасивішим, найбільш атмосферним та найкращим місцем на планеті», – каже Топольский про рідне місто.

Інтерес до бізнесу з’явився у Алекса ще в дитинстві, а вже у 16 років він організовував івенти із запрошеними зірками. Коли йому біло 18 Топольский вже керував мережею роздрібних магазинів косметики.

Алекс переїхав до США у 21 і почав будувати бізнес за кордоном. У 2017 році відкрив першу AirBnb студію у Голлівуді. І вже за рік створив мережу з 12 апартаментів у Лос-Анджелесі.

Ще цікавий факт про Топольского – він обожнює тварин.

13 років у нього жив золотистий ретривер на прізвисько Шелф, потім чоловік взяв з притулку чорно-білого пітбуля Кінгстона.

Після 24 лютого Алекс Топольский приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, щоб допомагати українським жінкам, вимушеним тимчасово виїхати за кордон заради безпеки дітей.

Крім того з першого дня він підтримує Україну на інформаційному фронті і монтував відео, щоб показати потенційним донорам страшні наслідки війни, яку на мирну землю принесла росія.

З початком повномасштабного вторгнення Топольский розмовляє і веде соцмережі виключно українською мовою.

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