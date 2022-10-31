Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік похвалилася новими кадрами, зроблеми в столиці Чехії Празі. Дружина ведучого вирішила поекспериментувати з зовнішністю та показала, що з цього вийшло.

"Коли змінила зачіску) як вам?", — поцікавилася Христина в шанувальників.

Українці оцінили новий ефектний образ дружини Решетніка та засипали її компліментами в коментарях: "З такою зачіскою тобі ще краще 😍👏", " Ви розкішно виглядаєте❤️‍🔥", " Образ суперовий🔥Частіше так ходіть і на підборах", " Де Ви діли маму трьох синів? Ця дівчинка просто 🔥", "Вас не впізнати 👍 Красуня 💙💛", " Дуже гарно🔥 Вам дуже пасує ця зачіска", " Тобі все пасує, Кріс".

Григорій Решетнік також показав, як розважається з дружиною в Празі.

"Знаходьте час одне на одного. Знаю, що зараз це особливо складно, проте дуже важливо… Ці миттєвості роблять нас сильнішими та стійкішими до будь-яких випробувань 😘", — наголосив ведучий під світлиною, на якій ніжно пригорнувся до коханої посеред вулиці.

"Дуже тобі дякую за цю можливість перезарядитись 🙏🏻❤️", — одразу відповіла йому Христина в коментарях.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник відверто розповів про свій шлях до успіху.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетнік вразив кадрами з сестрою та її чоловіком-нардепом.